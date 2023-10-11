Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Manisa'da otomobil ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

        Manisa'da kafa kafaya facia: 2 ölü, 3 yaralı

        Manisa'da, otomobil ile karşıdan gelen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1'i kadın 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:27 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kafa kafaya facia: 2 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesindeki feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Akhisar-Gördes kara yolu Dağdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gördes'ten Akhisar yönüne giden Ahmet Ölmez'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Enfal İlhan yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücü Ahmet Ölmez ile aynı araçtaki Fethiye Celbiş hayatını kaybetti. Ölmez'in eşi Asiye Ölmez ile kızı Zeynep Ölmez ve hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Enfal İlhan ise yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Kaza nedeniyle Gördes- Akhisar yolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #manisa haberleri
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin'den Filistin'e destek
        Putin'den Filistin'e destek
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        "Hamas füze ateşledi, Demir Kubbe devreye girdi"
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        60 milyar dolarlık dev satın alma
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Eniştesini yaraladı! Kız kardeşini öldürdü!
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        O anlar kamerada! İstanbul'un göbeğinde kaldırım çöktü, kadın içine düştü!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Zamanla yayıldı, geçim kapısı oldu!
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız"
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş değil katliamdır
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'