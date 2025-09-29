Habertürk
Habertürk
        Kafkas dansı izlenme rekoru kırdı!

        Kars’ta 5. sınıf öğrencisinin Kafkas dansı viral oldu!

        Kars'ta 5. Sınıf öğrencisinin oynadığı Kafkas dansı bir anda sosyal medya da izlenme rekorları kırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:43 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:43
        Kafkas dansı izlenme rekoru kırdı!
        Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde 5. sınıf öğrencisi Hamza Tan, okuldaki bir etkinlikte çalan Ayna'nın "Gurbette yalnız kaldım be ceylan" parçasına eşlik ederek Kafkas oyunu oynadı. Tan, Kafkas dansı yaparken, arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Hamza Tan'ın Kafkas dansı daha sonra arkadaşları tarafından sosyal medya da paylaşıldı.

        Hamza Tan'ın Şehit Şeref Demir İlk ve Ortaokulu'nda bulunan Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı'nın önünde oynadığı tek oyun ile izlenme rekorları kırarken, o anlar çok sayıda sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

        Tan'ın Kafkas dansı gösterisine arkadaşları ise alkışlarla eşlik etti. Bir anda binlerce kişi tarafından izlenen Kafkas gösterisi sosyal medyada viral oldu.

