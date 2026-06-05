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        Haberler Gündem İstanbul Kağıthane'de ambulans ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Kağıthane'de ambulans ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

        Kağıthane'de motosiklet ile çarpışan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Devrilen ambulansta bulunan 3 görevli, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 20:27 Güncelleme:
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        Ambulansla motosiklet çarpıştı

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ihbara giden ambulans ile motosiklet kavşakta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Ambulansın devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar, camı kırarak onları dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve ambulanstaki 3 görevli, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Bölgede yoğun trafik oluşurken, ekipler devrilen ambulansı ve motosikleti çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sami Cazır isimli vatandaş, "Kavşakta bir tarafa kırmızı, bir tarafa yeşil ışığın yanması sonucunda motosikletle ambulans çarpıştı. Oradan vatandaşlar koştu, yardımcı olmaya çalıştı. 5 dakika içinde ambulanslar, itfaiye, hepsi gelip olay yerine müdahale ettiler" şeklinde konuştu.

        Ambulanstakileri çıkarmaya çalışan vatandaşlardan Can Ahmet Parlak ise, "Ambulans, sanırım hastaya yetişmek amacıyla kırmızı ışıkta geçti. Yeşil ışık yönündeki de motosiklet çarpınca ambulans dengesini kaybedip yan devrildi. Sanırım en büyük yarayı alan motorcuydu. Yerdeydi ama bir sıkıntısı yoktu, bilinci açıktı. O anda burada tanıdığımız bir abiyle beraber ambulansın üstüne çıktık, içeriye girdik. İçeride sıkıştıklarını görünce önce sıkıştıkları yerden bilinçli bir şekilde kurtardık, tabii ilk yardım eğitimimiz de var. Ardından camı kırarak içerideki ambulans personellerini aracın içerisinden çıkardık" ifadelerini kullandı.

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        #kağıthane kaza
        #haberler
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