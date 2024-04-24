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        Haberler Gündem Güncel Kağıthane'de drift atan sürücüye 32 bin lira ceza

        Kağıthane'de drift atan sürücüye 32 bin lira ceza

        İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde drift atan hafif ticari araç sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. 32 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 2 ay el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 07:25 Güncelleme: 24.04.2024 - 07:25
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        Drift atan sürücüye 32 bin lira ceza
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        Kağıthane'de yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde drift atan hafif ticari araç sürücüsüne 32 bin lira ceza kesilerek ehliyetine de 2 ay el konuldu.

        Geçtiğimiz günlerde Gültepe Mahallesi, Güzeldere Caddesi’nde yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde hafif ticari araç drift atarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

        Görüntüler üzerine çalışma başlatan trafik ekipleri, araç sürücüsünün U.A. olduğunu belirledi. DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan U.A.'ya 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 32 bin 233 lira ceza uygulandı. Öte yandan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

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        #istanbul
        #haberler
        #kağıthane
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