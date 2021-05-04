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Kağıthane’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İstanbul Kağıthane'de silahlı iki grup arasında çıkan kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Kağıthane’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Kağıthane’de silahlı kavga: 2’si ağır 3 yaralı
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AA

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Yüzüak Sokak'taki bir lokantada bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından gruptakiler birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; silahlı kavgada vücuduna mermi isabet eden 3 kişiden Altan A. ve Şükrü M. ağır, Enes A. ise hafif yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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