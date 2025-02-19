Kahire'den Manchester'a: Omar Marmoush

2017 yılında Marmoush'u, Wolfsburg'un yedek takımına kazandıran isim olan Littbarski, onun için "O, saf bir elmastı. Düşünün, Kahire'den Wolfsburg'a geliyor. Tamamen farklı bir dünya. O sadece futbol oynamak istiyordu. Tipik bir sokak futbolcusuydu," yorumunda bulunmuştu.

Avrupa'daki ilk profesyonel maçına 2020'de Wolfsburg ile çıkan Marmoush, daha sonra St. Pauli ve Stuttgart'a kiralandı. Onu yıldızlığa taşıyan asıl adım ise 2023'te Eintracht Frankfurt'a transferiydi.

Patlayıcı hızı, keskin bitiriciliği ve etkileyici gol istatistikleri sayesinde kısa sürede taraftarların gözdesi haline gelip, Bundesliga'nın en çok aranan hücum oyuncularından biri oldu.

2023-25 yıllarında 67 maça çıkan Marmoush, rakip fileleri 37 kez havalandırırken, 20 asist yaptı.