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        Kahraman öğretmen kurtardı!

        Rize'de yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan 6'ncı sınıf öğrencisini öğretmen Kahraman Bayraktar kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 20:53 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:53
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        Kahraman öğretmen kurtardı!
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        Rize'de yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan 6'ncı sınıf öğrencisi B.K.’i, öğretmeni Kahraman Bayraktar Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Rize İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde geldi. 6'ncı sınıf öğrencisi B. K.'nın nefes borusuna yiyecek kaçtı.

        Öğrencisinin nefes almakta zorlandığını gören öğretmen Kahraman Bayraktar, yardıma koştu. Bayraktar, Heimlich manevrasıyla öğrencisinin yeniden nefes almasını sağladı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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