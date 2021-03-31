

Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan ve kurulduğu günden bu yana Türkiye televizyonlarında birçok ilke imza atan SHOW TV bu akşam kahraman itfaiyecilerin hikayesini anlatan ‘Kırmızı Kamyon’ dizisiyle yine tarih yazacak.



Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon’un süpervizörlüğünde Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Osman Kaya’nın oturduğu ‘Kırmızı Kamyon’ itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak.

Görkem Sevindik dizide Başçavuş Uğur'u canlandırıyor.

Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır’dan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Kırmızı Kamyon nefes kesen aksiyon sahneleri ve dramatik öyküsüyle daha ilk dakikasından itibaren izleyiciyi ekrana bağlayacak.

Dizi setinde buluştuğumuz oyuncular yangından sele, çığdan depreme yaşanan tüm felaketlerde canları pahasına insanlara yardıma koşan itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini ekranda en gerçekçi şekilde anlatabilmek için yaklaşık 8 aylık bir hazırlık süreci yaşadıklarını anlattı. İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi’nde kapsamlı bir itfaiye eğitiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanı’ndan sertifika aldıklarını belirten oyuncular, sette en küçük ayrıntının bile gözden kaçırılmadığına dikkat çekerek danışman personel itfaiyecilerin bir yandan çekim sürecinde kendilerine eşlik ettiğini bir yandan da senaryo ekibiyle ortak çalıştığını kaydediyor.

Dizide trajik bir yangında eşini kaybeden ve kızına kavuşmak için mücadelesini sürdüren ‘Başçavuş Uğur'u canlandıran Görkem Sevindik, Kırmızı Kamyon’un dramı ve aksiyonu buluşturan farklı öyküsüyle izleyicileri ekrana bağlayacağını söylüyor. Bir yandan eşini kaybettiği yangına neden olan kişileri bulmaya çalışırken bir yandan da vesayeti kendisinden alınmak istenen kızı Ömrüm için savaşan Uğur’u çok sevdiğini belirten Sevindik, “Benim için Uğur çok gerçekçi bir karakter. Hikayedeki baba-kız öyküsü çok güçlü ve gerçek. Beni Uğur'la bağlayan bu yönü oldu" diyor.

Ushan Çakır, 'Cem' rolünde...

Aldıkları eğitimin tüm kadroyu bütünleştirdiğini belirten Sevindik ekliyor: "Eğitim sürecinde ilişkilerimiz çok kuvetlendi. İlk çekim gününe gerçek birer itfaiyeci ruhuyla çıktık."

İtfaiyecilerin bir aile gibi olduklarını belirten dizinin ‘Cem’i Ushan Çakır da rol arkadaşını destekliyor: “Birbirlerine canlarını emanet ederek çalışan itfaiyecileri canlandırırken biz de sette bir aile olduk. Zaten Kırmızı Kamyon bir ekip işi ve bizim uyumumuzun ekrandan seyirciye geçeceğine de inanıyorum...”

'Cem' karakterine hazırlanırken gerçek itfaiyecilerden eğtim almalarının ve onlarla birarada vakit geçirmelerinin kendisi için çok faydalı olduğunu söyleyen Çakır, itfaiyecilerle igili en çok etkilendiği şeyin 'ağırbaşlılıkları' olduğunu belirtiyor: "Çok cesurlar ama aynı zamanda ağırbaşlılar... Hayat kurtarıyorlar çok tatminliler. Kendileriyle çok barışıklar."

Oyuncular 50'şer kiloluk teçhizat taşıdıkları itfaiyeci üniformalarıyla kamera karşısına geçti.

Herkesin ağlayarak kaçtığı yere gülerek giren, istasyonun en renkli ismi 5 çocuk babası Karadenizli ‘Bedri’yi canlandıran Timur Ölkebaş, oynadıkları karakterlerin duygusal yönleri kadar fiziksel kapasitelerinin de öne çıktığını anlatıyor: “İtfaiyecilerin günde 1 saat spor yapma zorunluluğu varmış. Başta bunun nedenini anlamamıştım ama çekimler sırasında oynadığımız roller için bizlerin de kondisyonlarımızı arttırmamız gerektiğini gördük.” Ölkebaş da tıpkı Ushan Çakır gibi itfaiyecilerden çok etkilendiğini belirtiyor: "İnsanı ve hayatı çok seviyorlar. Hiçbir menfat gözetmeksizin ölümü göze alabilmeleri çok etkiledi beni..."

Oyuncular bazı sahnelerde sıcaklığı 400-500 derecelere çıkan alevlerin karşısında rol yaptı...

Bazı sahnelerde üzerlerinde 50’şer kiloluk itfaiyeci kıyafetiyle kamera karşısına geçen oyuncular ağız birliği etmişçesine tek bir şey söylüyor: “Kırmızı Kamyon'un aksiyon sahneleri nefes kesecek.”

İhbar gelip lambaların yanıp sirenlerin çalmaya başladığı andan itibaren heyecanın başladığını söyleyen Görkem Sevindik, en zorlandıkları sahnelerin araç içinde daracık alanlarda o ağır teçhizatılı kıyafeti giymek olduğunu söylüyor.

Özellikle alevlerle mücadele ettikleri yangın sahnelerinde zaman zaman 300-400 dereceleri bulan sıcaklığa maruz kaldıklarını belirten Görkem Sevindik, “Alevlere karşı ilk kez oynuyorum. Zaten böyle bir iş Türkiye'de ilk kez yapılıyor. İlk biz karşılaşıyoruz... Çok pratik zeka isteyen anlar o anlar. Panik yapmaman, bilinçli haraket etmen gereken bir durum. Adrenalini çok yüksek sahneler bunlar” diyor.

Ushan Çakır ise alevlere karşı oynamanın çok farkıl bir tecrübe olduğunu ifade ediyor: "Doğrusu pek oynamak gibi olmuyor. 'Mış gibi' yapamıyorsunuz o sahnelerde. Sıcaklığın 500 dereceyi bulduğu konteynırlarda eğitim aldık o sahneler için adeta fırına girmek gibiydi..."





İstasyonun en deneyimli itfaiyecisi Tolga’yı canlandıran Deniz Hamzaoğlu, dizinin 'dramatik hikayesinin ateşinin' de çok ‘yakıcı’ olduğunu belirtiyor. Uğur’un kızıyla olan ilişkisinin yanı sıra kendisinin canlandırdığı Tolga’nın da aynı istasyonda görev yapan oğluyla öyküsüne dikkat çeken Hamzaoğlu, “İtfaiyecilerin sadece alevlerle mücadelesini değil hayatla mücadelesini, aileleri için verdikleri savaşı da anlatan güçlü bir öyküsü var Kırmızı Kamyon’un” diyor. Sadece kıyafetle yürümenin bile ayrı bir kondisyon istediğini belirten Hamzaoğlu, diğer oyuncu arkadaşları gibi ateşle alevlerle karşılıklı oynamanın çok farklı bir duygu olduğuna dikkat çekip ekliyor: "İzleyiciler bugüne kadar izlemedikleri bir iş görecekler ekranda."





Görkem Sevindik, 7'den 70'e herkesin 'Kırmızı Kamyon'da kendisinden bir şeyler bulacağını belirtiyor: "Dram var, aksiyon var, komedi var. Herkesin yaşadığı şeyleri ekrana taşıyacağız. Kırmızı Kamyon herkesi içine çekecek bir iş."