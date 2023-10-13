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        Akşener: Herkes yolunda serbest, biz hür ve müstakil olarak seçime giriyoruz

        İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gelinen noktada şimdi herkes yolunda serbest, biz hür ve müstakil olarak seçime giriyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:27 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:30
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        Akşener: Herkes yolunda serbest, biz hür ve müstakil olarak seçime giriyoruz
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        İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gelinen noktada şimdi herkes yolunda serbest, biz hür ve müstakil olarak seçime giriyoruz" dedi.

        Kahramanmaraş'ta, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Buluşması ve Aday Tanıtım programında partililere hitap eden Akşener, 6'lı masaya yönelik eleştirilerde bulunarak, 'İnsan biraz teşekkür eder. İnsan bekliyor yani bunu, onun yerine seçimin ertesi günü HDP'ye teşekkür ederseniz olmaz. Dolayısıyla gelinen noktada şimdi herkes yolunda serbest. Biz hür ve müstakil olarak seçimlere giriyoruz ve her bir seçmene ulaşacağız. Bütün seçmenin oyuna talibiz" diye konuştu.

        Yerel seçimlere kısa süre kaldığını dile getiren Akşener, başarılı olmak için çok çalışacaklarını ifade etti.

        Akşener, son olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterilen 24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'na başarı dileyip, partililerden destek istedi.

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