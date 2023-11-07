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        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:45 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:50
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        Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (2)
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        HAVADANVEKARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Kahramanmaraş´ın Türkoğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı fabrikaya çok sayıda ekip gönderirken, Orman Bölge Müdürlüğü de yangın söndürme helikopteri ile arazözler sevk ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler 25 araçla yangına müdahale ederken, fabrika çalışanları da depodaki pamuk balyalarını alevlerden kurtarmak için çalıştı. Çalışanlar forkliftle depoya girerek çok sayıda balyayı dışarıya çıkardı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2023-11-07 17:44:36

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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