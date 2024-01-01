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        Kahramanmaraş'ta 2024´ün ilk bebeği Suriyeli Mahmut Useyid oldu

        KAHRAMANMARAŞ'ta 2024´ün ilk bebeği, Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı Muhammed-Nuran Eltürk çiftinin ikinci çocuğu Mahmut Useyid oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:27 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:30
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        Kahramanmaraş'ta 2024´ün ilk bebeği Suriyeli Mahmut Useyid oldu
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        KAHRAMANMARAŞ'ta 2024´ün ilk bebeği, Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı Muhammed-Nuran Eltürk çiftinin ikinci çocuğu Mahmut Useyid oldu.

        Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası´nda yeni yılın ilk bebekleri Mahmut Useyid Eltürk, saat 00.00´da dünyaya geldi. 3 kilo 300 gram doğan bebeği kapıda baba Muhammed Eltürk karşıladı. 1 yaşında Hatice isminde kızdan sonra erkek çocuğu sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirten baba Eltürk, "Allah´a şükürler olsun. Türkiye Cumhuriyeti´ne teşekkür ediyorum yardımcı olduğu için. Çok mutluyum bu saate denk geldiği için. İnşallah 2024 yılı hepimize, Türkiye´ye hayırlı bir sene olur inşallah" dedi. Hastane Müdürü Fulya Debgici de çiftçi tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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