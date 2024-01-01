Kahramanmaraş'ta 2024´ün ilk bebeği Suriyeli Mahmut Useyid oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta 2024´ün ilk bebeği, Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı Muhammed-Nuran Eltürk çiftinin ikinci çocuğu Mahmut Useyid oldu.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası´nda yeni yılın ilk bebekleri Mahmut Useyid Eltürk, saat 00.00´da dünyaya geldi. 3 kilo 300 gram doğan bebeği kapıda baba Muhammed Eltürk karşıladı. 1 yaşında Hatice isminde kızdan sonra erkek çocuğu sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirten baba Eltürk, "Allah´a şükürler olsun. Türkiye Cumhuriyeti´ne teşekkür ediyorum yardımcı olduğu için. Çok mutluyum bu saate denk geldiği için. İnşallah 2024 yılı hepimize, Türkiye´ye hayırlı bir sene olur inşallah" dedi. Hastane Müdürü Fulya Debgici de çiftçi tebrik etti.