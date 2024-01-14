Şehit Emrullah Gülmez, son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (23), doğum gününe 3 gün kala memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Emrullah Gülmez'in Türk bayrağına sarılı tabutu hastane morgundan alındıktan sonra ilk olarak Hacıkodal Mahallesi'ndeki baba ocağına görütüldü. Burada dua edlip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı tören için Hacıkodal Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki Erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Hasan Gülmez'in güçlükle ayakta durduğu törende imamın helallik almasının ardından cenaze namazı kılındı. Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan Emrullah Gülmez'in cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Hasan-Durdane Gülmez çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü olan Emrullah Gülmez, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2021'in Eylül ayında katıldı. Bekar olan Gülmez, şehit olmasaydı 3 gün sonra 17 Ocak'ta doğum gününü kutlayacaktı.

DHA-Genel - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

2024-01-14 15:00:46