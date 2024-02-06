Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: Ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık

        KAHRAMANMARAŞ´ta 6 Şubat´ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan kızı Irmak Leyla Hançer´in (16) elini tutarken çekilen fotoğrafla hafızalara kazınan Mesut Hançer, felaketin yıl dönümünde kızının mezarını ziyaret etti. 1 yıldır yüreğinde ateş yandığını belirten Hançer, "Ellerine sarıldım, ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık. Anında gitmiş anında" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 08:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: Ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ´ta 6 Şubat´ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan kızı Irmak Leyla Hançer´in (16) elini tutarken çekilen fotoğrafla hafızalara kazınan Mesut Hançer, felaketin yıl dönümünde kızının mezarını ziyaret etti. 1 yıldır yüreğinde ateş yandığını belirten Hançer, "Ellerine sarıldım, ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık. Anında gitmiş anında" dedi.

        6 Şubat´ta meydana gelen ilk depreme çalıştığı fırında yakalanan Mesut Hançer, hemen Ebrar Siteleri´ne koştu. Gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olan Hançer, birbirine girmiş binaların enkazında kızı Irmak Leyla Hançer´in cenazesini buldu. Baba Hançer, bir geceliğine babaannesinde kalmaya giden ve depreme yatağında yakalanan kızı Irmak Leyla´nın elini tutarak cenazesinin çıkarılmasını bekledi. Mesut Hançer´in kızının elini tutarken çekilen fotoğrafı ise depremin simgelerinden oldu.

        MEZARINI ZİYARET ETTİ

        Depremden sonra eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Ankara´da yeni bir hayat kuran Mesut Hançer, acının yıl dönümünde ailesiyle birlikte Kahramanmaraş´a geldi. Hançer, şehre girer girmez ilk olarak Kapıçam Şehir Mezarlığı´na giderek kızı Irmak Leyla´nın kabrini ziyaret etti. Kızının mezarının başına çiçek bırakan Hançer, duygusal anlar yaşadı.

        `2-3 SAAT ÇOCUĞUMUN ELİNİ TUTARAK BEKLEDİM´

        Depremde kızıyla birlikte 7 yakınını kaybettiğini, Ankara´da TV 100´de çalıştığını belirten Mesut Hançer, evlat acısının çok farklı olduğunu söyledi. Hançer, "Gidişi oldu gelişi olmadı bir daha. Biz de kendiyle beraber öldük işte. Biz de kendiyle beraber öldük yani. Hepsinin acısı farklı ama evladınki başkaymış. Öbürlerini bastırıyormuş yani anne, baba, abi kardeş acısını daha kötü bastırıyormuş. Hiçbir zaman da çıkmadı, çıkmıyor da, hiçbir zaman da çıkmıyor acısı. 2-3 saat çocuğumun elini tutarak bekledim yani o şekilde. Ama bir daha da bırakamadık ki elini" diye konuştu.

        `ÇOK KÖTÜYMÜŞ EVLAT ACISI´

        Her ne kadar Ankara´da yaşasa da sık sık Kahramanmaraş´a gelip kızının mezarını ziyaret ettiğini ifade eden Hançer, "Babaannesinde kalıyordu işte, gezmeye gittiydi oraya. 2 saatliğine gittiydi, işte gelmedi. Her şeyi yarım kaldı. Her şeyimiz bitti yani, her şeyimiz kayboldu, yok oldu. Fırından çıktık geldik bir ümitle ama ümitlerimizin hepsi yarım kaldı. Geldiğimizde hep enkaz yığınıyla karşılaştık. Belden aşağısı enkazın altındaydı. Ellerinden öptüm, yanaklarından öptüm. İşte ellerine sarıldım, ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık. Anında gitmiş anında. Çok kötüymüş evlat acısı. Yani yüreğimizin başında ateş yanıyor daha da sönmedi, daha da sönmedi yani" dedi.

        DHA-Genel - Türkiye-Kahramanmaraş - Ömer KOÇ

        2024-02-06 08:52:21

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Algı davası
        Algı davası
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Kahramanmaraş'ta depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden sporcular anıldı
        Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden sporcular anıldı
        KAHRAMANMARAŞ'TA EBRAR SİTESİN ÖNÜNDEKİ ANMA ETKİNLİĞİNDE YAKINLARI İÇİN GÖ...
        KAHRAMANMARAŞ'TA EBRAR SİTESİN ÖNÜNDEKİ ANMA ETKİNLİĞİNDE YAKINLARI İÇİN GÖ...
        Kahramanmaraş'ta depremin 1. yılında Ebrar Sitesi önünde anma programı
        Kahramanmaraş'ta depremin 1. yılında Ebrar Sitesi önünde anma programı
        Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden avukatlar anıldı
        Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden avukatlar anıldı
        Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesin önündeki anma etkinliğinde yakınları için gö...
        Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesin önündeki anma etkinliğinde yakınları için gö...