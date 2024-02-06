Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden avukatlar anıldı

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden avukatlar anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 05:58 Güncelleme: 06.02.2024 - 06:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden avukatlar anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden avukatlar anıldı.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, afetin 1. yılı dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Kahramanmaraş Barosu tarafından anma programı düzenlendi

        TBB Başkanı Erinç Sağkan, Kahramanmaraş Barosu'nda yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve meslektaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

        Afetin üzerinden tam 1 yılın geçtiğini anımsatan Sağkan, "Türkiye Barolar Birliği olarak 7 Şubat'ta buradaydık. Hayatımda bu kadar trajediyi bir arada gördüğümüzü hatırlamıyorum. Depremde meslektaşlarımızın da içinde olduğu 53 bin vatandaşımız hayatını kaybetti diyoruz ama her birinin ayrı bir hikayesi vardı. Her birinin yaşanacak çok güzel günleri vardı. Her biri 7 şubat sabahına kalkıp kahvaltısını yapıp hayatına devam edecekti. Annesine gidecekti, babasına sarılacaktı, çocuğunu öpüp koklayacaktı. Oysa bugün aramızda değiller." diye konuştu.

        81 ildeki baroların yüreğinin, depremde vefat edenlerle birlikte olduğunu kaydeden Sağkan, şunları kaydetti:

        "Bizler maalesef yaşanan felaketlerden ders çıkartmayı beceremiyoruz. 7 Şubat'tan itibaren burada yaraların sarılması için bütün bir millet seferber olmuşken aynı zamanda bir daha bu ülkede bu topraklarda böyle acılar, böyle trajediler yaşanmasın diye hukukun işletilmesi gerektiğini savunduk. Tüm sorumlular eksiksiz hesap versin istedik. Herhalde 82 milyonun tamamı da aynı görüşte bizimle aynı paydada buluştuğu inancındayız. Bu anlamda bu mücadeleyle devam ettirmek zorundayız. Vefat eden yurttaşlarımıza borcumuzu ancak bundan sonra bu tür felaketler olmaması için, onlar adına adaletin tecelli ettirilmesi bakımından mücadele vererek ancak ödeyebiliriz."

        Deprem nedeniyle ortaya çıkan hukuksal sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Sağkan, "Bizler öncelikle burada insani bir dayanışmanın parçası olduk, bileşenleri olduk. İlerleyen yıllarda Allah uzun ömür verir de yaşarsak, çocuklarımıza, torunlarımıza buradaki mücadelenin ve dayanışmanın bir parçası olduğumuzu anlatacağız. Ama daha da önemlisi yarın tekrarı olmasın diye hukuk mücadelesi de vereceğiz." açıklamasında bulundu.

        Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül de depremde vefat eden meslektaşlarının hatıralarını yaşatacaklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından depremde vefat eden avukatlar ve vatandaşlar için dua edildi.

        Programa Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melih Yardımcı, Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ile avukatlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        İki çocuk annesi Nuran nasıl kayboldu?
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Birleşik Krallık Kralı III. Charles kansere yakalandı
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Okul bahçesinde bıçaklı saldırı! Bir kişi ağır yaralı
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Prof. Görür: Doğu Anadolu Fayı'na dikkat
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Algı davası
        Algı davası
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        KAHRAMANMARAŞ'TA EBRAR SİTESİN ÖNÜNDEKİ ANMA ETKİNLİĞİNDE YAKINLARI İÇİN GÖ...
        KAHRAMANMARAŞ'TA EBRAR SİTESİN ÖNÜNDEKİ ANMA ETKİNLİĞİNDE YAKINLARI İÇİN GÖ...
        Kahramanmaraş'ta depremin 1. yılında Ebrar Sitesi önünde anma programı
        Kahramanmaraş'ta depremin 1. yılında Ebrar Sitesi önünde anma programı
        Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesin önündeki anma etkinliğinde yakınları için gö...
        Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesin önündeki anma etkinliğinde yakınları için gö...
        HEMŞİRE MERVE; ESKİŞEHİR'DE CANLAR KURTARIRKEN, O SIRADA BABAMI VE KARDEŞLE...
        HEMŞİRE MERVE; ESKİŞEHİR'DE CANLAR KURTARIRKEN, O SIRADA BABAMI VE KARDEŞLE...
        DEPREMDE KAYBETTİĞİ KIZINI 1 YILDIR ARIYOR
        DEPREMDE KAYBETTİĞİ KIZINI 1 YILDIR ARIYOR
        DEPREMDE 3 YAKININI KAYBEDEN ANNE: ÇOCUKLARIMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLANLARIN BUL...
        DEPREMDE 3 YAKININI KAYBEDEN ANNE: ÇOCUKLARIMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLANLARIN BUL...