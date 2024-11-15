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        4 yıl önceki görüntüler magandayı yakalattı

        KAHRAMANMARAŞ'ta 4 yıl önce bir düğünde havaya ateş açan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 12:35 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:40
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        4 yıl önceki görüntüler magandayı yakalattı
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        KAHRAMANMARAŞ’ta 4 yıl önce bir düğünde havaya ateş açan A.P. (29), görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

        Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sosyal medyada bir kişinin av tüfeği ile düğünde ateş ettiği görüntüleri yayınlanan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan incelemede görüntülerin Göksun ilçesinin kırsalındaki Tombak Mahallesi’nde 4 yıl önce gerçekleştirilen bir düğünde çekildiğini ve tüfekle ateş eden kişinin de A.P. olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler A.P.’yi düzenlediği operasyonla gözaltına alırken, evinde yapılan aramada da düğünde havaya ateş ettiği av tüfeği ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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