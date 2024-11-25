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        Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 10 öğretmen kurtarıldı

        KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde karda mahsur kalan 10 öğretmen, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:38 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:40
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        Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 10 öğretmen kurtarıldı
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        KAHRAMANMARAŞ’ın Ekinözü ilçesinde karda mahsur kalan 10 öğretmen, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Elbistan ilçesinde düzenlenen kutlamalara katılan öğretmenlerden 10’u, görev yaptıkları Ekinözü ilçesinin Soysal Mahallesi’ne dönmek üzere minibüsle yola çıktı. Minibüs, Ortaören Mahallesi’ne geldiğinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Öğretmenlerin yardım istemesi üzerine Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, ekibi ile birlikte yola çıktı. Tipi nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, 1 saatlik çalışma sonunda öğretmenleri kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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