Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 10 öğretmen kurtarıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Elbistan ilçesinde düzenlenen kutlamalara katılan öğretmenlerden 10’u, görev yaptıkları Ekinözü ilçesinin Soysal Mahallesi’ne dönmek üzere minibüsle yola çıktı. Minibüs, Ortaören Mahallesi’ne geldiğinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Öğretmenlerin yardım istemesi üzerine Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, ekibi ile birlikte yola çıktı. Tipi nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, 1 saatlik çalışma sonunda öğretmenleri kurtardı.

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