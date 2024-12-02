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        Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan baba öldü

        KAHRAMANMARAŞ'ta fırtına nedeniyle yıkılan çatı duvarının otomobile düşmesi sonucu 2 çocuğu ile ağır yaralanan Abdullah Kekil (50), yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:25
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        Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan baba öldü
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        KAHRAMANMARAŞ'ta fırtına nedeniyle yıkılan çatı duvarının otomobile düşmesi sonucu 2 çocuğu ile ağır yaralanan Abdullah Kekil (50), yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 24 Kasım'da Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda düzenlenen veli toplantısı sırasında fırtına nedeniyle okulun çatı duvarı yıkılarak, bahçede park halindeki 4 aracın üzerine düştü. O sırada otomobilde bulunan Abdullah Kekil ile ismi öğrenilemeyen 2 çocuğu, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan baba ve çocukları, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Abdullah Kekil, dün akşam saatlerinde kaybetti. Kekil'in çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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