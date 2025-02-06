Özgür Özel: Durum ortada, büyük bir kandırmacayı hepimiz gördük

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremden hemen sonra konutlarla ilgili verdiği sözü tutmadığını belirterek, “Erdoğan, ‘Biz 1 yıl içinde depremin yıl dönümü olmadan bütün konutları teslim edeceğiz. Tam 650 bin konut yapacağız’ diyordu. 2 yıl oldu, şimdi diyor ki ‘Seneye inşallah evler bitecek.’ Durum ortada elbette bitmeli ama bir büyük yalanı, bir büyük kandırmacayı hepimiz gördük” dedi.

Kahramanmaraş’ta ziyaret ve temaslarına Nurhak ilçesinin Kullar Mahallesi Mezarlığı’nda depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret ederek Başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra Nurhak Belediyesi’ni ziyaret etti. Ardından Ekinözü ve Elbistan belediyelerini ziyaret eden Özel, Elbistan’da depremlerin 2’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen mevlit programına katıldı. Pazarcık Belediyesi'ni de ziyaret eden Özel, ardından CHP İl Başkanlığı’na geçerek partililerle bir araya geldi. Özgür Özel burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, şunları söyledi:

“Bugün Sayın Erdoğan dün benim olduğum Adıyaman'daydı. Ona çok sayıda çağrıda bulunduk ve söyledikleriyle ilgili çok uyarılarda bulunduk. Bugün yaptığı bütün konuşmalar, verdiği bütün rakamlar bizi doğrulayan nitelikte. Biz deprem bölgesine seçimden 3 ay sonra yapılacak seçimde Erdoğan'ın doğruları söylemediğini söylüyorduk. Diyordu ki ‘Biz 1 yıl içinde depremin yıl dönümü olmadan bütün konutları teslim edeceğiz. Tam 650 bin konut yapacağız.’ 1 yıl bittiğinde teslim ettiği konut 18 bindi, yüzde 2.7’sini tutmuştu sözünün. 100 depremzededen 97’si ya çadırda ya konteynerde ya gurbetteydi. Şimdi 2’nci yılı yaşıyoruz, bugün Adıyaman'da diyememiş ama İstanbul'da, Samsun'da, Manisa'da, İzmir'de, Aydın'da ‘Depremzedelere verdiğimiz sözleri tuttuk’ dedi. Oysa 650 bin konut yapacaktı, bugün Adıyaman'da söylediği rakam 121 bin. Benim dün söylediğim rakamı bugün aynıyla kendi vermiş. Yani konutların yüzde 30’u verilmiş, yüzde 70 depremzede yine konteynerde. Şimdi Kahramanmaraş'a ‘118 bin konut yapacağız’ deyip bugün 34 bin 600 konutla yüzde 30’luk rakamı yine teyit ediyor. Yani 10 kişiden 3’üne sözü tutmuş, 7’sine sözü tutulmamış durumda. Bunu görmek gerekiyor. Oysa Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Erdoğan için oy deposu ve o seçime hemen depremden 2 gün sonra, depremden 3 ay sonra yapılacak seçimlerde buradaki insanlara dedi ki ‘Bize oy verirseniz biz inşaat işini biliyoruz. 22- 21 sene tecrübeli iktidarız. Ben yaparım, onlar yapamaz. Onlara verirseniz evsiz kalırsınız, hemen yapamazlar evi’ dedi. Oyu bununla aldı ama 2 yıl oldu şimdi diyor ki ‘Seneye inşallah evler bitecek.’ Durum ortada elbette bitmeli ama bir büyük yalanı, bir büyük kandırmacayı hepimiz gördük.”