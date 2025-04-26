Kahramanmaraş'ta 3 ayrı kazada 6 kişi yaralandı

Diğer kaza ise Efirağızlı Mahallesi'nde meydana geldi. 80 EF 238 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü M.A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki su kanalına düştü. Yaralı sürücü, Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İkinci kazada da Andırın-Göksun kara yolunun Geben Mahallesi mevkisinde M.D.'nin kullandığı 46 K 4053 plakalı minibüs ile T.E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüler yara almazken, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, bugün meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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