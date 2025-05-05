Berat'ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis

KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde Robin Berat Güner’e (9) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklu Y.D. (17), yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 18 Ocak’ta Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi’nde meydana geldi. Annesi Elif Güner ile yolun karşısına geçmeye çalışan Robin Berat Güner’e, Y.D., yönetimindeki otomobil çarptı. Robin Berat Güner’ in hayatını kaybettiği kaza ile ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü. Elbistan 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına Robin berat Güner’in ailesi, taraf avukatları katıldı. ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıla kadar hapsi istenen sürücü Y.D. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

Duruşmada son sözü sorulan Y.D., çok pişman olduğunu belirterek, “Olayın bu şekilde sonuçlanmasını asla istemezdim. Acıyı ben de katılanlarla birlikte yaşıyorum. Bile isteye asla bu olayın olmasını istemezdim. Tahliyemi talep ederim” dedi.

‘KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMÜŞTEN BİR FARKI YOK’