Kuyumcu atölyelerinden topladığı yaklaşık 50 milyon liralık altınla ortadan kayboldu

KAHRAMANMARAŞ’ta altın pazarlamacısı Ökkeş B., 10 kuyumcu atölyesinden aldığı yaklaşık 12 kilo altınla ortadan kayboldu. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, pazarlamacının topladığı altının yaklaşık 50 milyon lira değerinde olduğunu belirtirken, dolandırılan kuyumcu sayısının da artabileceğini söyledi.

Altın takı üretiminde İstanbul’dan sonra Türkiye’de ikinci sırada olan Kahramanmaraş’ta, atölyelerden aldığı takıları sektörde ‘Vitrinci’ diye tabir edilen kuyumculara satan Ökkeş B., iddiaya göre atölyelerden aldığı altınların parasını düzenli olarak ödedi. Bu şekilde atölye sahiplerinin güvenini kazanan Ökkeş B., en son atölyelerden topladığı altınlarla ortadan kayboldu. Ökkeş B.’nin altınlarla kaçtığı haberi kısa sürede diğer kuyumcular tarafından da duyuldu ve 10 kuyumcu emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine polis, Ökkeş B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

'50 MİLYON LİRA CİVARINDA BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU'

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, şu ana kadar emniyete başvuran kuyumcu sayısın 10 olduğunu ve bu sayının artabileceğini söyleyerek, “Altın pazarlamacısı diye tabir ettiğimiz bir şahıs, geçen hafta cuma günü ve daha öncesinden çalıştığı esnafa güven sağlayarak pazarlamak üzere imalatçılarımızdan topladığı yaklaşık 12 kilogram bilezik, kolye, küpe, yüzük gibi ürünleri toplayarak ortadan kaybolmuştur. 50 milyon lira civarında bir mağduriyet söz konusu. Şu anda emniyete müracaatı olan 10 kişi biliyoruz, bu artabilir de. Bu 10 kişinin ve Kuyumcular Odamızın şikayeti üzerine emniyet tarafından aranmaktadır” dedi.

'BİR ÇIRPIDA HARCANACAK BİR ŞEY DEĞİL'

Dolandırılan 10 esnafın büyük bir mağduriyet yaşadığını kaydeden Öz, şunları söyledi:

“Bu 10 esnafımız gerçekten mağdur durumdadır. Ekmeğini kazanmak için mücadele eden esnafımızın bu altınlarını alarak ortadan kaybolması gerçekten şehrimiz adına, özellikle sektörümüz adına çok utanç verici bir olaydır. Biz bu şahsın bir an önce bulunup, bu mağdur olan esnaflarımızın altınlarının tekrar iade edilmesini istiyoruz. Çünkü bu bir çırpıda yenecek, harcanacak bir şey değil. Ben buradan tüm Türkiye’deki kuyumcu esnaflarına sesleniyorum. Mutlaka bunu Türkiye’nin herhangi bir yerinde elden çıkarmak isteyecektir. Bunu görenlerin ya da bilenlerin emniyet müdürlüğümüze veyahut da Kahramanmaraş Kuyumcular Odamıza bilgi vermelerini özellikle rica ediyoruz. Çünkü bu ürünler yeni ürünler, vitrinci esnaflarımıza pazarlamak için buradan ayrılarak geri dönmemiştir. Şu anda altınlarını kaptıran firmalarımız da çalışmamaktadır. Biz özellikle bir an önce yakalanıp ele geçmesini talep ediyoruz ki bu tür mağduriyetler bir daha yaşanmasın diye. Bu şahsın görüldüğü yerde odamıza veya emniyet müdürlüğüne bilgi vermelerini ve bu şahsın bir an önce yakalanıp bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.”