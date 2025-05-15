Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kuyumcu atölyelerinden topladığı yaklaşık 50 milyon liralık altınla ortadan kayboldu

        KAHRAMANMARAŞ'ta altın pazarlamacısı Ökkeş B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuyumcu atölyelerinden topladığı yaklaşık 50 milyon liralık altınla ortadan kayboldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ’ta altın pazarlamacısı Ökkeş B., 10 kuyumcu atölyesinden aldığı yaklaşık 12 kilo altınla ortadan kayboldu. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, pazarlamacının topladığı altının yaklaşık 50 milyon lira değerinde olduğunu belirtirken, dolandırılan kuyumcu sayısının da artabileceğini söyledi.

        Altın takı üretiminde İstanbul’dan sonra Türkiye’de ikinci sırada olan Kahramanmaraş’ta, atölyelerden aldığı takıları sektörde ‘Vitrinci’ diye tabir edilen kuyumculara satan Ökkeş B., iddiaya göre atölyelerden aldığı altınların parasını düzenli olarak ödedi. Bu şekilde atölye sahiplerinin güvenini kazanan Ökkeş B., en son atölyelerden topladığı altınlarla ortadan kayboldu. Ökkeş B.’nin altınlarla kaçtığı haberi kısa sürede diğer kuyumcular tarafından da duyuldu ve 10 kuyumcu emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine polis, Ökkeş B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

        '50 MİLYON LİRA CİVARINDA BİR MAĞDURİYET SÖZ KONUSU'

        Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, şu ana kadar emniyete başvuran kuyumcu sayısın 10 olduğunu ve bu sayının artabileceğini söyleyerek, “Altın pazarlamacısı diye tabir ettiğimiz bir şahıs, geçen hafta cuma günü ve daha öncesinden çalıştığı esnafa güven sağlayarak pazarlamak üzere imalatçılarımızdan topladığı yaklaşık 12 kilogram bilezik, kolye, küpe, yüzük gibi ürünleri toplayarak ortadan kaybolmuştur. 50 milyon lira civarında bir mağduriyet söz konusu. Şu anda emniyete müracaatı olan 10 kişi biliyoruz, bu artabilir de. Bu 10 kişinin ve Kuyumcular Odamızın şikayeti üzerine emniyet tarafından aranmaktadır” dedi.

        'BİR ÇIRPIDA HARCANACAK BİR ŞEY DEĞİL'

        Dolandırılan 10 esnafın büyük bir mağduriyet yaşadığını kaydeden Öz, şunları söyledi:

        “Bu 10 esnafımız gerçekten mağdur durumdadır. Ekmeğini kazanmak için mücadele eden esnafımızın bu altınlarını alarak ortadan kaybolması gerçekten şehrimiz adına, özellikle sektörümüz adına çok utanç verici bir olaydır. Biz bu şahsın bir an önce bulunup, bu mağdur olan esnaflarımızın altınlarının tekrar iade edilmesini istiyoruz. Çünkü bu bir çırpıda yenecek, harcanacak bir şey değil. Ben buradan tüm Türkiye’deki kuyumcu esnaflarına sesleniyorum. Mutlaka bunu Türkiye’nin herhangi bir yerinde elden çıkarmak isteyecektir. Bunu görenlerin ya da bilenlerin emniyet müdürlüğümüze veyahut da Kahramanmaraş Kuyumcular Odamıza bilgi vermelerini özellikle rica ediyoruz. Çünkü bu ürünler yeni ürünler, vitrinci esnaflarımıza pazarlamak için buradan ayrılarak geri dönmemiştir. Şu anda altınlarını kaptıran firmalarımız da çalışmamaktadır. Biz özellikle bir an önce yakalanıp ele geçmesini talep ediyoruz ki bu tür mağduriyetler bir daha yaşanmasın diye. Bu şahsın görüldüğü yerde odamıza veya emniyet müdürlüğüne bilgi vermelerini ve bu şahsın bir an önce yakalanıp bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        8 milyon TL için 2 aylık cinayet planı! Kuyumcu vahşetine ceza yağdı!
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        İkisi de tetiğe bastı! Baba ile oğlunun kanlı düellosu!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Lüks galeriye haraç kurşunu! 2 zanlıdan bir saldırıyı görüntüledi!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Rahatsızlanan oğlunu eve götürüyordu... Anne oğul toprağa verildi!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        Kalp cerrahına 'bıçak parası' gözaltısı!
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi ölü,...
        Kahramanmaraş'ta düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi ölü,...
        Otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza
        Otomobiliyle drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Pınar Apartmanı ile ilgili davanın görülm...
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Pınar Apartmanı ile ilgili davanın görülm...
        Kahramanmaraş'ta 20 engelli temsili askerlik yaptı
        Kahramanmaraş'ta 20 engelli temsili askerlik yaptı
        15 yıldır kullandığı uyuşturucu kalp kapağını çürüttü
        15 yıldır kullandığı uyuşturucu kalp kapağını çürüttü
        Kahramanmaraş'ta usulsüz çakar kullanan sürücüye ve sahibine ayrı ayrı 138...
        Kahramanmaraş'ta usulsüz çakar kullanan sürücüye ve sahibine ayrı ayrı 138...