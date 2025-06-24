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        İş Bankası'ndan Kahramanmaraş Elbistan'da Tarım İhtisas Şubesi

        TARIM alanında verimlilik artışına ve sürdürülebilir üretime katkı sağlamayı amaçlayan Türkiye İş Bankası, açtığı tarım ihtisas şubelerini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:06 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:06
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        İş Bankası'ndan Kahramanmaraş Elbistan'da Tarım İhtisas Şubesi
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        TARIM alanında verimlilik artışına ve sürdürülebilir üretime katkı sağlamayı amaçlayan Türkiye İş Bankası, açtığı tarım ihtisas şubelerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Banka, 1968 yılından bu yana hizmet veren Kahramanmaraş Elbistan şubesini yeni konsept ve tasarımıyla Tarım İhtisas Şubelerinin 56’ncı durağı olarak çiftçilerle buluşturdu.

        Türkiye İş Bankası’nın tarım alanında uzmanlaşmış şube yapılanması çerçevesinde Elbistan’da hizmete açtığı şube ile sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve bölgedeki tarımsal kalkınmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Kahramanmaraş Elbistan Tarım İhtisas Şubesi’nin açılışı, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, banka ve kamu kesimi yöneticilerinin yanı sıra çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti.

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, şubenin açılışında yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin elim bir yasa boğan 6 Şubat deprem felaketlerinin ardından metanet, dayanışma ve yeniden başlama iradesi hepimize umut oluyor. Elbistan’ın tekrar ayağa kalkması, yeniden güçlenmesi için tarım stratejik bir rol oynuyor” diyerek Elbistan Tarım İhtisas Şubesini, tarımsal bir kalkınma noktası olarak halkın hizmetine sunduklarını, Ceyhan Nehri’nin doğduğu, toprağın suyla, emekle buluştuğu bu toprakların tarih boyunca üretimde önemli rol oynadığını söyledi. Elbistan’da buğdaydan şeker pancarına, ayçiçeğinden baklagillere kadar pek çok ürünün sorayla buluşup ekonomiyi beslediğine, ayrıca hayvancılık faaliyetlerinin de bölgenin kalkınmasına katkı sağladığına dikkat çeken Yılmaz, Elbistan Tarım İhtisas Şubesi’nin çiftçiler için bilginin, finansmanın, teknolojinin ve emeğin birleşim noktası olacağını, hep birlikte bölgenin kalkınması için çalışacaklarını ifade etti.

        SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN YENİ YÖNTEMLER ŞART

        İklim değişikliğine bağlı kuraklık, su kaynaklarının azalması gibi tarım alanındaki zorluklara da dikkat çeken Yılmaz, tarımda toprağı koruyan, suyu verimli kullanan, teknolojiyi üretimin içine entegre eden bir dönüşümün zorunluluk olduğunu, kuraklığa dayanıklı tohumların, anıza ekim gibi sürdürülebilir tekniklerin, doğru gübreleme ve hassas tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Elbistan Tarım İhtisas Şubesi’nin bu dönüşüm sürecinde çiftçilere finansman sağlamanın yanı sıra, zirai okuryazarlık eğitimleri düzenlenen, tarım üreticileriyle bilgi paylaşımı ve yol arkadaşlığı yapılan bir merkez olacağını söyledi.

        ‘TARIM SADECE GEÇMİŞİN DEĞİL, GELECEĞİN MESLEKLERİNDEN BİRİ OLMALI’

        Tarımın insanlığın geleceği için vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirten Sezgin Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “Bu nedenle tarım sadece geçmişin değil, gençler sayesinde geleceğin mesleklerinden biri de olmalı. Gençlerimizin tarıma ilgisini artırmak için ziraat fakültelerinde öğrenim gören gençlerle bir araya geliyor, çocuklara yönelik farkındalık projeleri geliştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki toprağa umutla bakan bir genç, sadece kendisi için değil ülkemiz için de yeşeren bir geleceğin kapısını aralar.”

        Elbistan Tarım İhtisas Şubesi açılışında İş Bankası'nın Meraklı Tohum Projesi kapsamında 6-10 yaş arası çocuklara da tarım konulu yaratıcı drama atölyesi düzenlendi. Açılış töreninin ardından, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçilerle bir araya gelerek Türkiye’nin tarımsal üretimdeki potansiyeline, tarım alanında karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına ilişkin bir sohbet gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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