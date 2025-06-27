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        Kahramanmaraş'ta 2 ayrı orman yangın (2)

        KÜÇÜKSIRKONTROL ALTINA ALINDIKahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin Küçüksır Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:08 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:10
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        Kahramanmaraş'ta 2 ayrı orman yangın (2)
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        KÜÇÜKSIRKONTROL ALTINA ALINDI

        Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinin Küçüksır Mahallesi’nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Saat 10.30’da başlayan ve 8 saatlik bir çalışma sonunda alevleri kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış sebebini belirlemek için de inceleme başlatıldı.

        Öte yandan Türkoğlu ilçesinde devam eden orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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