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        Anız yakarken ormanı yaktılar

        KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 12 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 15:24 Güncelleme: 29.06.2025 - 15:30
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        Anız yakarken ormanı yaktılar
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        KAHRAMANMARAŞ’ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 12 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre anız yangınında alevlerin ormana sıçradığı belirlendi. Anız yakanların tespit edilmesi çini çalışma başlatıldı.

        Pazarcık ilçesinin Söğütlü Mahallesi’ndeki ormanda dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. 80 personel 5 arazöz, 3 su tankı ve iş makineleriyle alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Kara ekiplerine havadan 3 helikopter destek verdi. Yaklaşık 12 saatlik çalışmayla yangın saat 00.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler bir taraftan soğutma çalışması yaparken, diğer taraftan da yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Yapılan ilk tespitlerde orman yangınına anız yangınının neden olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, anız yakan kişileri tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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