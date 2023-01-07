Kahramanmaraş'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta inşa edilecek 3101 konutun hak sahibi kurayla belirlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde, Kahramanmaraş merkeze ve Elbistan ilçesine yapılacak konutlar için kura çekildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, törende, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle kente 3101 konutun yapılacağını söyledi.

Konutlar için 48 bin 54 kişinin başvuruda bulunduğunu, yarın da Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde yapılacak konutlar için kura çekiminin gerçekleştirileceğini dile getiren Coşkun, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde tüm kurumlarımızca sosyal devlet olmanın bütün gerekleri yerine getirilerek Türkiye yüzyılını inşa etmek için büyük bir çaba sarf ediliyor." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler için yapılacak konutların kurasını çekti.

Kurada adı çıkan gazi Ahmet Sarı ev sahibi olacağı için çok heyecan yaşadığını ifade etti.

Sarı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu konut projesinden dolayı bir gazi olarak çok teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve vatandaşlar katıldı.





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