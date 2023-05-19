19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Elbistan, Göksun, Andırın, Türkoğlu, Afşin, Çağlayancerit, Nurhak, Ekinözü ve Pazarcık ilçelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Afşin Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Afşin Gençlik Merkezinde devam eden programda konuşan, Arslan, Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlattığı 19 Mayıs'ın 104. yıl dönümünün gurur ve heyecanını yaşadıklarının belirtti.

Arslan, milli iradenin yaşatılmasında Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düştüğünü ifade etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Elbistan, Göksun, Andırın, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde de çelenk sunma törenleri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.









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