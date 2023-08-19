Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale edilerek yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı.

        Kaleboynu Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına 2 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 5 su tankı, 12 iş makinesi ve 300 personelle müdahale etti.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Hatay, Osmaniye ve Adana'dan gelen orman personelleri de çalışmalara destek verdi.

        Yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alan zarar görürken ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Dev maçta 1 gol var!
        Dev maçta 1 gol var!
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        ABD'de Hilary alarmı
        ABD'de Hilary alarmı
        Talisca'da flaş gelişme!
        Talisca'da flaş gelişme!
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        "Organlarımı bağışladım"
        "Organlarımı bağışladım"
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş´ta orman yangını
        Kahramanmaraş´ta orman yangını
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
        Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
        Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile pikabın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralan...
        Kahramanmaraş'ta beton mikseri ile pikabın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralan...