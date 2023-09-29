Kahramanmaraş'ta evinde ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yakınları tarafından evinde ölü bulunan 65 yaşındaki Nezrettin Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yakınları tarafından evinde ölü bulunan 65 yaşındaki Nezrettin Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yaşadığı evde hayatını kaybeden Arslan için Yantepe Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene Arslan'ın aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi, Yantepe Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.