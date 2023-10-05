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        GÜNCELLEME- Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'tasaat 18.23'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 19:05 Güncelleme: 05.10.2023 - 19:05
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        GÜNCELLEME- Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Kahramanmaraş'tasaat 18.23'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem 11,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        -"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

        Kahramanmaraş Valiliğince, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Onikişubat ilçemizde saat 18.23'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

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