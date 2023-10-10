Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu polisin Heimlich manevrası kurtardı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, polis memurunun Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu polisin Heimlich manevrası kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, polis memurunun Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu.

        Ekinözü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Fatih Gök, mesaiye giderken Kümbet Mahallesi'ndeki bir marketin önünde 3 yaşındaki kız çocuğunun nefes alamadığını gördü.

        Çocuğun nefes borusunun tıkandığını fark eden Gök, Heimlich manevrası ile şekeri çıkararak küçük çocuğun nefes almasını sağladı.

        Gök'ün çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!

        Benzer Haberler

        Depremlerin merkez üssü demedi, ameliyat için KKTC'den Kahramanmaraş'a geld...
        Depremlerin merkez üssü demedi, ameliyat için KKTC'den Kahramanmaraş'a geld...
        Afşin'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
        Afşin'de ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta yoğurt ve peynir kaplarına kaçak silahlar gizleyen şüpheli...
        Kahramanmaraş'ta yoğurt ve peynir kaplarına kaçak silahlar gizleyen şüpheli...
        Dulkadiroğlu'ndaki 19 bin 279 depremzedenin hak sahipliği başvurusu onaylan...
        Dulkadiroğlu'ndaki 19 bin 279 depremzedenin hak sahipliği başvurusu onaylan...
        Kahramanmaraş'ta yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı