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        Kahramanmaraş'ta "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta Kardeşlik Platformu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 23:44 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:51
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        Kahramanmaraş'ta "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ta Kardeşlik Platformu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi.

        Milli İrade Meydanı önünde başlayan ve Üngüt Kavşağı'nda son bulan "Filistin'e Yola Çık" konvoyuna katılanlar, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.

        Polis ekiplerince konvoyun ilerlediği güzergahta güvenlik önlemleri alındı.

        Klakson çalarak kentte tur atan grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

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