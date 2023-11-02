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        Beşiktaş Başkanı Çebi, Kahramanmaraş'ta Beşiktaş İlkokulu'nun açılışında konuştu:

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bizim spor kulüpleri aslında sadece ticari spor kulüpleri değildir. Bir sportif faaliyet gösteren işletmeler değildir. Bizler aynı zamanda kamu yararına hizmet etmekle mükellef olan kurumlarız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:50 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:50
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        Beşiktaş Başkanı Çebi, Kahramanmaraş'ta Beşiktaş İlkokulu'nun açılışında konuştu:
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bizim spor kulüpleri aslında sadece ticari spor kulüpleri değildir. Bir sportif faaliyet gösteren işletmeler değildir. Bizler aynı zamanda kamu yararına hizmet etmekle mükellef olan kurumlarız." dedi.

        Çebi, Pazarcık ilçesinde kulüp tarafından yaptırılan Beşiktaş İlkokulu'nun açılışına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile katıldı.

        Ahmet Nur Çebi, burada yaptığı konuşmada, okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Deprem bölgesinde barınmanın yanında aynı zamanda çocukların geleceği için okullar yapmaları gerektiğini düşünerek bunu hayata geçirdiklerini belirten Çebi, "Ev kadar, insanın sağlığı kadar, yeme içme ihtiyacı kadar, su kadar önemli olan bir şey var. O da eğitim." ifadelerini kullandı.

        Bu sene Cumhuriyetin 100. yılını Beşiktaş'ın ise 120. yılını kutladıklarını anımsatan Çebi, şunları kaydetti:

        "Bizim spor kulüpleri aslında sadece ticari spor kulüpleri değildir. Bir sportif faaliyet gösteren işletmeler değildir. Bizler aynı zamanda kamu yararına hizmet etmekle mükellef olan kurumlarız. Zor zamanlarda ülkenin yanında olmak gibi, bize ihtiyaç duyan yerlerde olmak gibi bir vazifeyi kendimize anayasa olarak kafamıza koymuş ve hareket etmiş bulunuyoruz. Bu kulüplerin başına gelecek yöneticiler veya hangi başkan olursa olsun hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmeleri gerektiğini, bu hizmetin sadece spordan ibaret olmadığını bildiklerini sizlere arz etmek istiyorum."

        Okul yapımlarına devam edeceklerini aktaran Çebi, "3 tane daha sözümüz var. Bu sene içerisinde tamamlayacağız. Özellikle de şunu belirtmek istiyorum ki öğretmenlerimizin Anadolu'nun her köşesinde yetiştireceği kıymetli evlatlarla bu ülke ayağa kalkacaktır. Dolayısıyla daha önce de belirttiğim gibi sadece öğretmenlik yapmak, bilgi vermek, öğretmek, eğitmek dışında; bu depremde hırpalanan, kafalarda kalan sorunları da çözebilmek çok değerli öğretmenlerimize ekstra bir görev olarak düşmektedir. Beşiktaş ailesi olarak bunu yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bize bu imkanı sağlayan hükümetimize de teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmanın ardından Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Çebi'ye desteklerinden ötürü fahri hemşerilik sertifikası verdi.

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