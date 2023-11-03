Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı baba ile 2 oğlu yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu baba ile 2 oğlu yaralandı.

Hayrettin S. idaresindeki 46 AGA 665 plakalı otomobil, Karamanlı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu baba ve 2 oğluna çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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