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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı baba ile 2 oğlu yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu baba ile 2 oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 23:19 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:26
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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı baba ile 2 oğlu yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu baba ile 2 oğlu yaralandı.

        Hayrettin S. idaresindeki 46 AGA 665 plakalı otomobil, Karamanlı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu baba ve 2 oğluna çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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