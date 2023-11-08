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        Kahramanmaraşlı afetzede kadın girişimciler dayanışma programında bir araya geldi

        Kahramanmaraş'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) işbirliğinde afetzede kadın girişimcilerin kalkınmalarına yönelik dayanışma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:01
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        Kahramanmaraşlı afetzede kadın girişimciler dayanışma programında bir araya geldi
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        Kahramanmaraş'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) işbirliğinde afetzede kadın girişimcilerin kalkınmalarına yönelik dayanışma programı düzenlendi.

        Kahramanmaraş Ticaret Borsası Fuaye Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası kadın girişimcilere sağlanan desteklerin önemi değerlendirildi.

        Programda, depremlerin ardından UNDP'nin sağladığı nakit hibeyle işletmelerini yeniden faaliyete geçiren 257 kadın girişimci, başarılarını kutladı.

        UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, İsveç Büyükelçiliği Kalkınma Bölüm Şefi Nasrin Pourghazian ile UNDP yetkililerinin de katıldığı etkinlikte, depremden etkilenen işletmelerin sağladığı destek ve başarı öyküleri anlatıldı.

        Louisa Vinton, yaptığı konuşmada, söz konusu hibenin mali destek sağlamanın ötesinde, kadın girişimcilerin topluluk ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğini belirterek, "Kadınların yönettiği işletmelerin desteklenmesi, bölgenin sürdürülebilir toparlanması ve ekonomik kalkınması için kritik önem taşıyor ve bizler de UNDP olarak desteğimizi sürdürmeye kararlıyız." diye konuştu.

        KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer de etkinliğin, olumsuz koşullar karşısında güçlü ve azimli duran kadın girişimcilerin adanmışlık ve kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

        Gümüşer, kadın girişimcilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, etkinliğin daha kapsamlı bir toparlanmanın kıvılcımı olmasını temenni etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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