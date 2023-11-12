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        Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı

        Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli ödeme sistemi TROY'a taşınması kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:16
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        Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
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        Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli ödeme sistemi TROY'a taşınması kararı aldı.

        Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine, Filistin'e yönelik saldırılarda İsrail'i destekleyen şirketleri boykot etmeye karar verdiklerini belirtti.

        Bu kapsamda mevcut kartlardaki ödeme sistemlerinin yerine TROY'u kullanacaklarını belirten Gürbüz, tüm belediye personelinin kredi ve banka kartlarının yerli ve milli ödeme sistemi TROY'a taşındığını ifade etti.

        Gürbüz, belediye olarak daha önce İsrail'in katliamlarına destek olan markalarla çalışmayı durdurduklarını hatırlatarak, "Daima yerli ve milliden yana tavır alarak çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını yatırdığımız banka ile görüştük. Adını Türkiye'nin ödeme yönteminden alan ve teknolojisi Türkiye'de geliştirilen TROY karta geçiyoruz. Bundan sonra çalışma arkadaşlarımız 'TROY Kart' kullanacak." diye konuştu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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