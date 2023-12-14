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        Kahramanmaraş'ta çarpışan ambulans ile otomobildeki 9 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 01:27 Güncelleme: 14.12.2023 - 01:27
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        Kahramanmaraş'ta çarpışan ambulans ile otomobildeki 9 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Y.E.C. idaresindeki 46 DG 806 plakalı, hasta taşıyan ambulans, Erçene Mahallesi Kavşağı'nda, Y.K. yönetimindeki 46 EH 929 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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