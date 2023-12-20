Tescilli Andız pekmezi Kahramanmaraş'ta geleneksel yöntemlerle üretiliyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1300 ila 2000 rakımlı dağlardan toplanan andız kozalakları, bazı işlemlerden geçirildikten sonra kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

İlçenin yüksek rakımlı dağlarından pekmez yapımı için yaz aylarında olgunlaşmadan toplanan kozalaklar, kadınlar tarafından imece usulüyle kırılıyor.

Temizlik işlemlerinin ardından 2 gün bakır kazanlarda geleneksel yöntemlerle kaynatılarak pekmez haline getirilen andız kozalakları, bölge halkının geçim kaynağı oluyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine, ilçenin coğrafi tescilli lezzeti Andız pekmezinin zor ve meşakkatli işlemlerin ardından mükemmel bir lezzete dönüştüğünü ifade etti.

Andız pekmezinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını dile getiren Doğan, "Bilindiği üzere andız pekmezi başta öksürük, astım, üst solunum yolları enfeksiyonları gibi birçok hastalığa şifa kaynağı. İlçemizin kuzey mahallerinin birçoğunda üretiliyor. Gerçekten hiçbir katkı maddesi olmadan üretiliyor ve Türkiye’nin bütün bölgelerine gönderiliyor." diye konuştu.

İlçede 10 yıldır andız pekmezi yaparak geçimini sağlayan Mustafa Mirik de andız pekmezi yapımının çok zahmetli olduğunu söyledi.

Mirik, "Dağdan toplanıp getirilen andız ağacı meyvelerini suya ıslıyoruz. 2 gün suda kaldıktan sonra süzüyoruz. Daha sonra 1 gün daha bekletiyoruz. Daha sonra 2 gün boyunca kazanlarda kaynatmaya başlıyoruz. Kıvamına geldiğinde soğumaya bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Mirik, pekmezin birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle talebin çok olduğunu sözlerine ekledi.