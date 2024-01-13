Konyalı şehit babalarından Kahramanmaraşlı şehidin ailesine ziyaret

Konyalı şehit babaları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in babası Ali Özdemir'i yalnız bırakmadı.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Şerefoğlu Sosyal Tesisleri'ndeki taziye evine gelen Konyalı şehit babaları, ailenin acısını paylaştı.

Giydikleri askeri kamuflajlarla dikkati çeken şehit babaları, Ali Özdemir ve aile fertleriyle yakından ilgilendi.

Konya'dan gelen şehit babalarına Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli eşlik etti.

Şehit babaları, ziyarette Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.