Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Konyalı şehit babalarından Kahramanmaraşlı şehidin ailesine ziyaret

        Konyalı şehit babaları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in babası Ali Özdemir'i yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 20:53 Güncelleme: 13.01.2024 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyalı şehit babalarından Kahramanmaraşlı şehidin ailesine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konyalı şehit babaları, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in babası Ali Özdemir'i yalnız bırakmadı.

        Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Şerefoğlu Sosyal Tesisleri'ndeki taziye evine gelen Konyalı şehit babaları, ailenin acısını paylaştı.

        Giydikleri askeri kamuflajlarla dikkati çeken şehit babaları, Ali Özdemir ve aile fertleriyle yakından ilgilendi.

        Konya'dan gelen şehit babalarına Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli eşlik etti.

        Şehit babaları, ziyarette Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Geçmiş olsun telefonu
        Geçmiş olsun telefonu
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!

        Benzer Haberler

        Şehit Sözleşmeli Er Özdemir, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Sözleşmeli Er Özdemir, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Müslüm Özdemir Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
        Şehit Müslüm Özdemir Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
        Kahramanmaraşlı 2 şehidin cenazeleri, memleketlerine getirildi
        Kahramanmaraşlı 2 şehidin cenazeleri, memleketlerine getirildi
        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
        Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
        Kahramanmaraş Valiliği şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalan...
        Kahramanmaraş Valiliği şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalan...
        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine taziye ziyar...
        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine taziye ziyar...