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        Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 08:34 Güncelleme: 24.01.2024 - 08:34
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        Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Akçalı Mahallesi'nde 2 servis minibüsü ile 1 pikabın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada 46 K 0768 plakalı servis minibüsünde bulunan S.D. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.D. sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Bölgede bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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