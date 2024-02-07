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        Kahramanmaraş'ta aranan 10 hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta yapılan denetimlerde aranan 10 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:33 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:33
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        Kahramanmaraş'ta aranan 10 hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta yapılan denetimlerde aranan 10 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onikişubat, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, "silahla tehdit" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (37) ile 8 suçtan 10 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Z'yi (27) yakaladı.

        Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan S.G (29), M.A (30), E.C.Ç (24), A.D (35), M.Ç (30), M.A (50), B.A (42) ve A.A. (32) da denetimlerde gözaltına alındı.

        Yakalanan hükümlülerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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