Kahramanmaraş'ta aranan 10 hükümlü yakalandı

Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan S.G (29), M.A (30), E.C.Ç (24), A.D (35), M.Ç (30), M.A (50), B.A (42) ve A.A. (32) da denetimlerde gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onikişubat, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, "silahla tehdit" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (37) ile 8 suçtan 10 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Z'yi (27) yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.