Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri başladı

Etkinliğe, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kurtuluş haftası programı ve etkinlikleri, Abdulhamid Han Camisi’nde yapılan hatim ve dua ile başladı.

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