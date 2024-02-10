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        Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri başladı

        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünün 12 Şubat'a kadar sürecek etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:33 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:33
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        Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri başladı
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        Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünün 12 Şubat'a kadar sürecek etkinlikleri başladı.

        Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde paydaş kurumlar işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler "Nice Zorlukları Aşarak" temasıyla gerçekleşecek.

        Kurtuluş haftası programı ve etkinlikleri, Abdulhamid Han Camisi’nde yapılan hatim ve dua ile başladı.

        Programda vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

        Etkinliğe, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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