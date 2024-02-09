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        Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler anıldı

        Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi"​​​​​​​ olarak nitelendirilen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:34
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        Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler anıldı
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        Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi"​​​​​​​ olarak nitelendirilen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

        Erenler Kültür Derneği ve Erenler Cem Evi tarafından düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Dernek Başkanı Müslüm İbili, programda yaptığı konuşmada, depremin acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

        İbili, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

        Programa, Vali Yardımcısı Miraç Akbulut, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Müftü Vekili Mahmut Demir, CHP İl Başkanı Ünal Ateş ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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