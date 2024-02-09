Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenler anıldı

Dernek Başkanı Müslüm İbili, programda yaptığı konuşmada, depremin acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Erenler Kültür Derneği ve Erenler Cem Evi tarafından düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kahramanmaraş'ta, "asrın felaketi"​​​​​​​ olarak nitelendirilen depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

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