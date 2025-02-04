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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Kahramanmaraş'ın ihracatı deprem öncesi seviyeye yaklaştı

        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11'lik artışla 1 milyar 128 milyon dolara çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:12
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Kahramanmaraş'ın ihracatı deprem öncesi seviyeye yaklaştı
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        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11'lik artışla 1 milyar 128 milyon dolara çıktı.

        Metal mutfak eşyaları, mücevher, tekstil ve hammaddeleri ihracatıyla adından söz ettiren Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023'te Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası dış satımda gerileme yaşadı.

        Bölgeye yapılan yatırımlar, iş dünyasına verilen desteklerle birlikte eski günlerine dönen kentin ihracatı deprem öncesindeki 1,5 milyar dolar seviyesine bir adım daha yaklaştı.

        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, AA muhabirine, büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ın afet nedeniyle gerileyen ihracatının geçen yılki toparlanmayla 1,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

        Ticari hayat ve istihdam noktasında deprem öncesi seviyeye ulaşıldığını ifade eden Gümüşer, şöyle konuştu:

        "Kahramanmaraş depremin yaralarını sarma noktasında ve ekonomisinin toparlanması sürecinde özellikle kent sanayicisi ve halkının şehrine sahip çıkmasıyla önemli bir başarı gösterdi. Kahramanmaraş'ta deprem öncesi istihdam rakamlarıyla deprem sonrasındaki 2025 yılı Ocak ayı istihdam rakamlarını karşılaştırdığımızda hemen hemen aynı ve 175 bin SGK'ye kayıtlı çalışanımız var. Bu durum insanlarımızın motivasyonunun devam ettiğini ve eski günlerine dönmek istediğini bizlere gösteriyor. Şehrimiz genel anlamda toparlanma motivasyonuna sahip. Depremden sonra küçük sanayi esnafımızın yer sorunlarını gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        - "2025 yılı ihracat hedefi 2 milyar dolar"

        İhracat rakamlarını deprem öncesi seviyenin üzerine çıkartma hedefiyle 2025 yılını geride bırakmak istediklerini belirten Gümüşer, bu yönde çalıştıklarının altını çizdi.

        Gümüşer, şu değerlendirmede bulundu:

        "İlimiz deprem öncesi dönemde, 2022 yılında 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmişti. Deprem dönemi olan 2023'te 1 milyar dolara çok zor ulaştık, 2024 yılında ise 1,2 milyar dolar seviyesindeyiz. 2025 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Çünkü çoğu sanayi tesisimiz sigorta tazminlerinden aldıkları bedellerle yeniden işlerine yatırım yaptılar. Bu durum onların yeniden faaliyetlerine başlamasını sağladı. 2025 yılı daha yoğun sanayi faaliyetlerinin olacağı bir yıl olacak."

        Depremi yaşayan kentin, tekstil, altın ve metal sektörlerindeki faaliyetleriyle adından söz ettirmeyi sürdürdüğünü anlatan Gümüşer, toparlanma sürecinin de ticari hayata olumlu yansıdığını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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