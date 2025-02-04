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        19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı davasında dosya yeniden bilirkişiye gönderilecek

        KAHRAMANMARAŞ'taki depremde yıkılarak 19 kişinin hayatını kaybettiği Fazilet Apartmanı davasında mahkeme heyeti dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 19:07 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:10
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        19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı davasında dosya yeniden bilirkişiye gönderilecek
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        KAHRAMANMARAŞ'taki depremde yıkılarak 19 kişinin hayatını kaybettiği Fazilet Apartmanı davasında mahkeme heyeti dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

        Tutuksuz 3 sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 4'üncü duruşması görüldü. Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya binanın hem müteahhidi hem de statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Mahmut Oktay Hartavi (64), taraf avukatları ile binada ölenlerin yakınları katıldı. 17 aydır aranırken dava aşamasında alınan bilirkişi raporu lehlerine çıkınca teslim olan fırın işletmecileri Akın Yağcı (79) ve eşi Ferihan Yağcı (71), yaşadıkları şehirdeki adliyeden SEGBİS sistemiyle mahkeme salonuna bağlandı.

        Sanıklardan Mahmut Oktay Hartavi, son gelen bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirtip suçsuz olduğunu söyledi. Hartavi, binanın yıkılmasında bir kusuru olmadığını öne sürüp yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

        Tutuksuz sanıklar fırın işletmecisi Akın Yağcı ile Ferihan Yağcı da mahkemeye; teslim olduklarında verdikleri ifadenin geçerli olduğunu belirterek suçsuz olduklarını iddia etti.

        Binada ölenlerin yakınlarının avukatları, Yağcı çiftinin 17 ay firarda olduklarını, o nedenle sanıkların tekrar kaçma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme savcısı ise mütalaasında Akın ve Ferihan Yağcı'nın yurtdışı çıkış yasağı şeklinde olan adli kontrol hükümlerinin haftanın belirli günlerinde kolluk kuvvetlilerine imza atılması şeklinde uygulanmasını talep etti.

        Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklama taleplerini reddedip sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verip davayı 13 Haziran'a erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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