6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremlerin yıkıma neden olduğu il merkezleri havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu il merkezleri, afetin ikinci yılında havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu il merkezleri, afetin ikinci yılında havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı
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