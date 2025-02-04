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        Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda yaşatılacak

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki ilk depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hayatını kaybedenlerin anısına 420 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:36 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:36
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        Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlarda yaşatılacak
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki ilk depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hayatını kaybedenlerin anısına 420 fidan dikildi.

        Pazarcık Kaymakamlığı ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolu Sapaca mevkisinde düzenlenen etkinlikte, toprakla buluşturulan her fidanın yanına depremde hayatını kaybeden kişilerin isimleri çakıldı.

        Kaymakam Muhammed Kaya, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te yaşanan acıların yüreklerdeki tazeliğini hala koruduğunu söyledi.

        İlçede hafta boyunca depremde hayatını kaybedenler anısına etkinlikler düzenleneceğini aktaran Kaya, "Burada her deprem şehidimizin ismini zikrederek ve ruhlarla Fatiha okuyarak fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Burayı bir hatıra ormanı yaptık, inşallah burada bu yoldan geçenlerde deprem şehitlerimizin ruhu için birer Fatiha okurlar." diye konuştu.

        Etkinliğe, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizler, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Ali Gökkan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baran, Jandarma Bölük Komutanı Abdulkadir Elaldılar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Karasakal ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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