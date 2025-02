Kahramanmaraş'ta ulusal ve uluslararası medya mensupları depremle ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası basın mensubuna yönelik Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine gezi düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Vali Mükerrem Ünlüer ve TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç basın mensuplarına, AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda depremle ilgili bilgi verdi.

Tatar, 6 Şubat depremlerinin dünyada kara üzerinde oluşmuş başka bir örneği olmadığını söyledi.

6 Şubat depremlerinin oldukça büyük bir alanı etkilediğini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem, bir tanesi sabah saat 04.17'de, bir diğeri öğleden sonra 13.24'te, yaklaşık 9 saat arayla meydana gelen ve karada oluşan bu depremler sonucunda da özellikle yer kabuğunda toplam 570 kilometre uzunluğunda bir z kırığı oluşturan ve yüzey kabuğunda, yer kabuğunda yaklaşık 8 metre civarında yer değiştirdiği dünyada başka örnek yok. Bu anlamda aslında 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler dünyadaki tek örneklerden bir tanesi. Yaklaşık 120 bin kilometrekare civarında bir alan etkilendi. Avrupa'daki birçok ülkenin 3 katı büyüklüğünde bir alan. Bu depremlerde etkilenen nüfus sayısı 14 milyon. Sosyolojik olarak baktığımızda 85 milyon kişi bu depremlerden etkilendi. Toplam 18 ilde hasar tespit çalışmaları yapıldı. 53 bin 737 canımızı yitirdik. Keşke bir tanesini dahi yitirmeseydik. Büyük bir rakam. 107 bin civarında yaralımız var."

Tatar, 6 Şubat depremine 35 bin 250 kişilik arama kurtarma personeliyle müdahale edildiğini ve 90 ülkeden ekibin bölgeye geldiğini söyledi.

- "Yüzde 97 oranında hasarlı binalar kaldırıldı"

Hasarlı binaların enkazlarının kaldırılmasıyla ilgili konuşan Tatar, "Bütün bölgede yüzde 97 oranında hasarlı binaların, ağır hasarlı binaların enkazların kaldırılması tamamlanmış durumda. Kahramanmaraş'a baktığımızda bu oran örtüşüyor, yüzde 97 oranında hasarlı binalar kaldırıldı. Diğerleri hukuki süreç devam ettiği için kaldırılamadı." diye konuştu.

Türk milletinin büyük bir dayanışma örneği gösterdiğinin altını çizen Tatar, yapılan bağışların 15 günlük periyotlarda AFAD'ın internet sayfasında nereye harcandığının paylaşıldığını aktardı.

- "6 Şubat'ın artçı sarsıntıları yaklaşık 80-82 bin civarında"

Kamu kurum ve kuruluşlarına eğitimler verildiğini anlatan Tatar, şöyle devam etti:

"Şu anda arama kurtarma eğitimi almış kişi sayımızı 122 bine çıkardı. Bu sayı her geçen gün artıyor. Tek dileğimiz büyük afetler olmasın, bunlara ihtiyaç kalmasın. Tabii her zaman böyle bir ekibin hazır olması büyük bir önem taşıyor. Akredite edilen ekiplerimiz var. Bu sayı şu an 10 bin civarında. Tabii ki kapasiteyi geliştirmek çok önemli, yine gururla söyleyeceğim Avrupa'daki en büyük deprem gözlem ağına sahibiz. Yaklaşık 1300 civarında deprem gözlem istasyonumuz var. 6 Şubat'tan günümüze kadar olan deprem sayısı 107 bin. Bizim normalde bir yılda kaydettiğimiz deprem sayısı, ortalama 23-24 bin civarındayken, şu anda 2 yılda 6 Şubat depremlerin de etkisiyle 107 bin oldu. Şu anda 6 Şubat'ın artçı sarsıntıları ise yaklaşık 80-82 bin civarında."

TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç ise "Bakanlık olarak 459 bin 403 konutun bugüne kadar ihalesini yapmış bulunuyoruz. Bunlardan da ülke genelinde 201 bin konutu tamamlayarak vatandaşlara teslim etmeye başladık." dedi.

Vali Mükerrem Ünlüer de kentteki gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, Azerbaycan, Bulgaristan, Almanya, İtalya, Japonya ve Yunanistan başta olmak üzere 11 ülkeden 100'ün üzerinde basın mensubu yapımı tamamlanan veya bitmek üzere olan konutları gezdi.

Programa İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözdenur Kirişcioğlu da katıldı.