Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Kahramanmaraş'ta yolun kenarında yürüyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta yolun kenarında yürüyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
S.B. idaresindeki 46 NN 560 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'nda yaya olarak ilerleyen Ammar Kenco'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Kenco hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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