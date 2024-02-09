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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

        Kahramanmaraş'ta yolun kenarında yürüyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 19:06 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:18
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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Kahramanmaraş'ta yolun kenarında yürüyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        S.B. idaresindeki 46 NN 560 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'nda yaya olarak ilerleyen Ammar Kenco'ya çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Kenco hayatını kaybetti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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