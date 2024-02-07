Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Türk Kızılay depremin merkezi Elbistan'a 100. Yıl Kütüphanesi açtı

        Türk Kızılay, 6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 100. Yıl Kütüphanesi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 21:27 Güncelleme: 07.02.2024 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay depremin merkezi Elbistan'a 100. Yıl Kütüphanesi açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Kızılay, 6 Şubat depreminin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 100. Yıl Kütüphanesi açtı.

        Deprem bölgesinde öğrencilere çalışma ortamı sağlamak için harekete geçen Türk Kızılay'ın ilçede açtığı kütüphanede 44 kişi ders çalışabilecek.

        Kütüphanede, kitaplar, bilgisayarlar, yazıcılar ve internet altyapısı bulunuyor.

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) katkısıyla hayata geçirilen 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, devletin deprem bölgesinde çok güçlü çalışmalar yaptığını, Türk Kızılayın ise özellikle eğitimdeki eksikliklerin önüne geçmek için çocuk ve gençler için projeler yapmaya başladığını söyledi.

        Kütüphanelerin bilgiye erişim ve kişisel gelişim fırsatı sunan hayati öneme sahip mekanlar olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Hayatı normale döndürmek, güçlü devletimizin yanında, milletimizin, bağışçılarımızın el uzatmasıyla gerçekleşiyor. Çocuklarımızın sessiz ders çalışma ortamlarına ihtiyaçları var. Bilgiye internet üzerinden ulaşır hale geldik. İnternet altyapısı olmayan yerlerde belli materyallere ulaşım açısından dezavantaj oluyor. Dolayısıyla biz 100. Yıl Kütüphanelerimizin ilkini bir ay önce Hatay'da açtık. Bağışçılarımıza bir çağrı yaptık. Değerli MÜSİAD Başkanı'na da ulaştım. 'Hemen kütüphanemizi açalım' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum."

        MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da depremin meydana geldiği günden beri Kahramanmaraş'ta olduklarını belirterek, değerli bir açılışa tanıklık ettiklerini söyledi.

        Bütün şubelerini depremden etkilenen bölgelerle eşleştirip onların sorumluluğuna verdiklerini ifade eden Asmalı, "O günden beri Elbistan'ımız MÜSİAD'ın himaye ettiği güzel ilçemiz oldu. AFAD'a bini aşkın konteyner kent kurmak istediğimizi söylediğimizde bize Elbistan'ı gösterdiler. Elbistan'a geldiğimizden beri ilgimizi buradan eksik etmedik. Burada çok değerli gençlerimiz çok güzel üniversiteleri kazanacaklar." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri kütüphaneyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        İlk yarıda 2 gol
        İlk yarıda 2 gol
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Öldürdü, yaktı, göle attı! Cezası belli oldu
        Öldürdü, yaktı, göle attı! Cezası belli oldu
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta aranan 10 hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta aranan 10 hükümlü yakalandı
        Bayraktar: Böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor (2)
        Bayraktar: Böyle büyük bir felaketin yaraları kolay sarılmıyor (2)
        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulu...
        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulu...
        "Asrın felaketi"nde hayatını kaybeden öğrenciler liselerinde anıldı
        "Asrın felaketi"nde hayatını kaybeden öğrenciler liselerinde anıldı
        Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası İstiklal Sempozyumu başladı
        Kahramanmaraş'ta 1. Uluslararası İstiklal Sempozyumu başladı
        Depremde 4 yakınını kaybeden anne: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Depremde 4 yakınını kaybeden anne: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik