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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta farklı suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 18:55 Güncelleme: 08.02.2024 - 18:55
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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta farklı suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik devam eden çalışmalar kapsamında, uyuşturucu, yağma, kasten öldürme, taksirle ölüme sebebiyet verme gibi suçlardan araması bulunan 12 kişi yakalandı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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